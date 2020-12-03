بعد نشره إعلاناً تجارياً.. “صحة الرياض” تضبط عدة مخالفات بمجمع عيادات خاص

قاد إعلان تجاري، على منصات التواصل الاجتماعي، المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، إلى ضبط مخالفات متعددة في أحد المجمعات الطبية الخاصة.
وأوضحت “صحة الرياض” أنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الاتصال المؤسسي، للإعلانات المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد إعلان يحمل ادعاءات طبية، حيث تمت إحالتها الى إدارة الالتزام، وشخوص لجنة ومن خلال التحقق عن الإعلان تبين عدم وجود استشاري أو نائب أول في الجلدية، وأن من يقوم بعلاج حالات الجلدية هو طبيب عام.
وقالت إنه تم رفع الواقعة إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وإلى لجنة النظر في مزاولة المهن الصحية.
وأشارت “صحة الرياض” إلى أن العقوبات المُطبقة تتضمن سجن الممارس 6 أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة، تتمثل في القصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو انتهاء الترخيص، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، ونقص التجهيزات “الأدوية الإسعافية”، وعدم وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة إسعاف أو عدم ملاءمتها.