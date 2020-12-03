دشن أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، في مكتبه اليوم (الخميس)، المرحلة الأولى من نظام الطاقة الشمسية البديلة بإمارة المنطقة.
وتتضمن المرحلة الأولى من النظام تركيب 122 لوحاً شمسياً بتقنية “النانو سيراميك” على أحد المباني، على أن يتم استكمال باقي المراحل خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف النظام خفض استهلاك وترشيد الطاقة من خلال ربطه بأحد التطبيقات على الأجهزة الذكية لمتابعة عمل الطاقة الشمسية بجانب المحافظة على البيئة، ومن المقرر إنشاء محطة للطاقة البديلة خلال الفترة المقبلة لتوفير الخدمة اللازمة لجميع مرافق الإمارة.
وفق “أخبار 24”.