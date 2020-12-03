"الفضلي" يُدشن صندوق البيئة و5 مراكز للحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي

دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، اليوم (الخميس)، صندوق البيئة، و5 مراكز للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والتنوع الإحيائي في المملكة.
وضمت المراكز التي دُشِنت اليوم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لإدارة النفايات.
وأوضحت الوزارة أهداف هذه المراكز؛ والتي منها مكافحة التصحر، وتطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وحماية الأنواع النباتية المحلية وإكثارها والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، ورصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية.
وأكد أن صندوق البيئة سيساهم في الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة.
وفق “أخبار 24”.