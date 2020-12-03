استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، اليوم الخميس، عدداً من ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي لهم.
ورافق ذوي الإعاقة في الاستقبال أعضاء مجلس إدارة جمعية الإصرار لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر”.
وأكد أمير الحدود الشمالية أن رؤية المملكة 2030 أكدت على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتذليل جميع التحديات، لافتا إلى أن الإعاقة أصبحت محفزاً لأصحابها، وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات كافة والعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع حرص قيادة المملكة على تسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.
وفق “أخبار 24”.