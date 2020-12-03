“الثقافة” تطلق برنامج “حاضنة الأزياء” لدعم المواهب وروّاد الأعمال

أطلقت وزارة الثقافة اليوم (الخميس) برنامج حاضنة الأزياء، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة لدعم روّاد الأعمال والمواهب في قطاع الأزياء والقطاعات ذات العلاقة وتطوير منتجاتهم.
وفتحت الوزارة باب التسجيل في هاكاثون افتراضي في المرحلة الأولى من البرنامج لمدة 8 أيام لجميع الراغبين بالمشاركة من الطلاب والممارسين وروّاد الأعمال وأصحاب العمل الحر في قطاع الأزياء.
ويمنح البرنامج جوائز للفرق الفائزة في مرحلة الهاكاثون، حيث سينال الفريق الفائز بالمركز الأول رحلة لمدة 5 أيام إلى أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، فيما تنال الفرق الثلاثة التالية جوائز مالية بالإضافة إلى التكريم وجوائز أخرى.
ويتكون البرنامج من ثلاث مراحل في 2021؛ الأولى هاكاثون الأزياء وهو عبارة عن فعالية افتراضية تستمر 3 أيام تجمع مجموعة من المشاركين الذين سيقومون بمواجهة تحديات في مجال التصميم والتكنولوجيا.
وستكون المرحلة الثانية عبارة عن مخيم تدريبي يتضمن حدثاً افتراضياً من 5 أيام يقدم تجربة تعليمية متعمقة في مجال الأزياء وريادة الأعمال ويُمكّن المشاركين من تطوير أعمالهم بالإضافة إلى بناء العلاقات والحصول على الدعم والإرشاد من قبل مختصي الأزياء الإقليميين والعالميين. وفق “أخبار 24”.
أما المرحلة الثالثة فتتكون من برنامج مطول يهدف إلى رعاية الشركات الناشئة في قطاع الأزياء وتطوير مشاريعها من خلال جلسات إرشادية وتدريب مكثف وإمكانية الحصول على دعم مادي.