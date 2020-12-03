كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس” في الربع الثالث من العام.
وأظهر التقرير تسجيل شركة موبايلي لأفضل سرعة للوصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي “فيسبوك، وإنستقرام، وتويتر، وسناب شات”، فيما سجلت “STC” أفضل سرعة وصول لبرنامج “واتساب”.
وتصدرت موبايلي أيضا قائمة سرعة الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة بعد تسجيلها لأفضل سرعة وصول لتطبيقات “ويبكس، وزوم، ومايكروسوفت تيمز”، فيما سجلت STC أفضل سرعة وصول لبرنامج “جوجل ميت”.
وسجلت شركة زين أفضل زمن وصول لألعاب “فورت نايت، وأبيكس ليجندز، ودوتا 2″، فيما سجلت موبايلي أفضل زمن وصول لألعاب “فيفا 20، وليغ أوف ليجيندز”، وذلك في فئة الوصول للألعاب الإلكترونية الأكثر استخدامًا في المملكة.
وفق “أخبار 24”.