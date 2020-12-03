“الغذاء والدواء”: 96% من منتجات متاجر بيع الحلويات مطابقة للمواصفات

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الخميس)، عن نتائج حملة رقابية نفذتها على متاجر بيع الحلويات في أنحاء المملكة، والتي أظهرت أن 96% من منتجات تلك المتاجر مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
وزار مفتشو الهيئة 1519 منشأة خلال شهر نوفمبر المنصرم، بهدف التأكد من التزام المصنّعين والمستوردين بمتطلبات اللوائح الفنية السعودية والخليجية، والمتعلقة بـ”المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية” و”بطاقات المواد الغذائية المعبأة”.
ونتج عن الحملة ضبط أكثر من 3.5 طن من المنتجات المخالفة، فيما بلغ عدد المنتجات التي تمت معاينتها أكثر من 7.1 ألف منتج، منها 266 منتجاً مخالفاً، بنسبة التزام بلغت 96%. وفق “أخبار 24”.
وشملت أبرز المخالفات المرصودة في بعض المنشآت مخالفات: “عدم الإفصاح عن مسببات الحساسية، عدم الالتزام بالبيانات التغذوية، عدم الالتزام بكتابة البطاقة الغذائية باللغة العربية”، إلى جانب مخالفة عدم تدوين التحذيرات الخاصة بالألوان على المنتج.