آل الشيخ: الترفيه رافد مهم لاقتصاد المملكة وسيكون عالمياً في الفترة المقبلة

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أهمية قطاع الترفيه كرافد اقتصادي مهم للمملكة، يسهم في تحسين جودة الحياة، ويفتح العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وأوضح، خلال اجتماعه اليوم (الخميس) مع مسؤولي الشركات العاملة في القطاع، أن الترفيه يسهم في تنويع مصادر الدخل، وسيكون في الفترة المقبلة عالميا من خلال استقطاب أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
وشدد على أهمية التعاون والتكامل بين الشركات العاملة في القطاع، لما في ذلك من إيجابية تنعكس على القطاع بشكل مباشر من خلال تسريع عجلة التنمية فيه، وتبادل الخبرات المتراكمة لدى الشركات.
وأكد أن مسيرة قطاع الترفيه بالمملكة وبدعم لامحدود من القيادة، تسابق الزمن في تحقيق مستهدفاتها الوطنية من خلال العمل الداعم المتواصل ومواجهة التحديات وتذليل الصعوبات الراهنة بما يضمن التطوير النوعي والمستدام للقطاع.
وفق “أخبار 24”.