كشفت وزارة التعليم عن طباعتها 21 منهجاً جديداً ومطوراً للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة الفكرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.
وأوضحت أن الخطة التطويرية لهذه الفئة تضمنت أيضاً طباعة 6 أدلة لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة، من بينها دليل المعلم الشامل لبرامج التوحد، ودليل المعلم للإعاقة السمعية، ودليل المعلم لصعوبات التعليم.
من جانبه، أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن الوزارة تفتخر بالجهود الجبارة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وتعتز بخدمتهم.
وأشار إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا تم تمكينهم من حقهم في التعلّم، من خلال منصات تقنية، و3 قنوات تعليمية، ومناهج جديدة، وأدلة خاصة بمعلميهم ومعلماتهم.
وفق “أخبار 24”.