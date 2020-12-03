أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، اليوم (الخميس)، عن تدشين المختبر الطرفي الثامن في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.
ويُعد المختبر معملاً فرعياً لبرنامج الجينوم السعودي لمكافحة الأمراض الوراثية والجينية في المملكة، حيث وقعت اتفاقية تعاون بين “كاكست” ومدينة سلطان للخدمات الإنسانية.
ويهدف المختبر إلى تبادل نتائج الأبحاث والاكتشافات العلمية الطبية، حيث تستقبل المدينة مرضى الإعاقة من كل مناطق المملكة، لفحص وتشخيص وعلاج ما يزيد على ألفي حالة سنوياً.
فيما تركّز الاتفاقية على توفير أجهزة ترميز وتحليل الجينوم من تقنية الجيل الثاني ومعالجة البيانات، وتوفير البنية التحتية المناسبة للمعمل الفرعي للجينوم السعودي. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن الاتفاقية تقديم الخبرة الاستشارية والعلمية والتقنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة، وإقامة الندوات والمؤتمرات وبرامج التدريب لتبادل الخبرات الطبية والفنية والإدارية.
ويعمل برنامج الجينوم السعودي على تحديد الأمراض الوراثية والجينية ما يضع المملكة في مركز متقدم لتشخيص الأمراض الوراثية والطب التشخيصي.
بهدف مكافحة الأمراض الوراثية والجينية في المملكة.. #كاكست تدشن المختبر الطرفي الثامن في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية.#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/WC7RPWLpti
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) December 3, 2020