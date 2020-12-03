بالفيديو.. كفيفة تطالب بتوفير لغة برايل في المطاعم والمقاهي والصيدليات والأسواق

طالبت مواطنة كفيفة بتوفير لغة “برايل” في عدد من المنشآت التجارية لمساعدة المكفوفين على التعامل بشكل سهل فيها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة.
وأوضحت سارة العنزي، في لقاءٍ لها مع قناة “الإخبارية”، أن هناك نقصا في الخدمات المقدمة للمكفوفين في جهات عديدة، ومنها عدم توفير الكتابة بطريقة برايل على معظم الأدوية في الصيدليات.
وأضافت أنه لا توجد خدمات للمكفوفين في غالبية الأسواق والمتاجر، مشيرةً إلى أن الأرضيات غير مناسبة؛ فلا يعرف الكفيف أين الدرج أو حتى المناطق غير الصالحة للعبور. وفق “أخبار 24”.
وطالبت العنزي بتطبيق لغة برايل على الأرقام الموجودة في جميع المصاعد؛ حتى يعرف الكفيف وجهته، وأبدت رغبتها في تعاون المطاعم والمقاهي مع الكفيف عبر تزويد قوائم الطعام والمشروبات بالكتابة بلغة برايل.
فيديو | كفيفة تطالب عبر #الإخبارية بتوفير لغة “برايل” في المطاعم و المقاهي#الإخبارية pic.twitter.com/qWTJIxUZGv
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 3, 2020