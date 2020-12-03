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03/12/2020   7:37 م

بالفيديو.. معرض لتوثيق منتجات الجبيل الصناعية منذ أكثر من 37 عاماً

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم (الخميس)، عن إقامة معرض مصغر لتوثيق منتجات الجبيل الصناعية منذ أكثر من 37 عاماً، وذلك في مركز الزوار الذي يمثل البوابة الأولى للاستثمار في مدينة الجبيل.

وأوضح مدير الاتصال والإعلام في الهيئة، فيصل الظفيري، أنه يجري استقبال رجال الأعمال والمستثمرين ووفود من دول مختلفة داخل المركز، حيث مرّت به معظم استثمارات الجبيل الصناعية.

وأضاف الظفيري أن المركز يستقبل أكثر من 4 آلاف زائر سنوياً، ومنهم رؤساء وملوك ووزراء من مختلف دول العالم، إضافةً إلى استقبال جميع سفراء المملكة الأجانب، إما فرادى أو مع وفودهم التجارية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه جرى نقل خبرات الهيئة الملكية للعديد من الجهات الحكومية بالمملكة، وإطلاع منسوبيها على المركز وترتيب برنامج متكامل لهم مع المختصين بالهيئة.

بالفيديو.. معرض لتوثيق منتجات الجبيل الصناعية منذ أكثر من 37 عاماً

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