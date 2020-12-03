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أخبار محلية > بالفيديو.. هل يجوز لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل غسل اليسرى؟.. الشيخ المطلق يجيب
04/12/2020   2:27 ص

بالفيديو.. هل يجوز لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل غسل اليسرى؟.. الشيخ المطلق يجيب

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق عن الحكم الشرعي في لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى، وذلك خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على “قناة السعودية”.

وأوضح أنه يبدو أن صاحب السؤال على عجل، مضيفا أن ذلك لا يجوز؛ لأن الطهارة لم تكتمل، وفي حال حدوثه فعلى ذلك الشخص أن يخلعه من رجله اليمنى، ثم يرتديه مرة أخرى بعد اكتمال الطهارة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يجوز لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل غسل اليسرى؟.. الشيخ المطلق يجيب

أخبار محلية
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