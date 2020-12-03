خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ماكرون في وفاة رئيس فرنسا الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وفاة الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان.
وقال الملك في رسالته: “علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق السيد فاليري جيسكار ديستان، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، بأن لا تروا سوءاً أو مكروهاً”.
وبعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالة مماثلة جاء فيها: “تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق السيد فاليري جيسكار ديستان، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه”. وفق “أخبار 24”.