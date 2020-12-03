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أخبار محلية > فُصل من عمله وتوفي أخوه بنفس الحالة.. شاب يروي معاناته مع السمنة المفرطة
04/12/2020   2:31 ص

فُصل من عمله وتوفي أخوه بنفس الحالة.. شاب يروي معاناته مع السمنة المفرطة

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روى مواطن معاناته الكبيرة من السمنة المفرطة وعدم وجود علاج له في جميع المستشفيات التي ذهب إليها.

وأوضح خالد الغشيري في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (الخميس)، أن وزنه وصل إلى 270 كيلوجراما، وأصبح لا يستطيع التحرك لوحده، وتدهورت صحته النفسية والبدنية بسبب عدم وجود العلاج.

وأشار إلى أنه يجد صعوبة كبيرة عند مراجعة المستشفيات لمعاناته في التنقل، ورغم ذلك فعندما يراجع لا يجد أي حلول لديهم. وفق “أخبار 24”.

وكشف عن فصله من عمله بسبب حالته الصحية، مبدياً تخوفه من الوصول إلى مرحلة شقيقه الذي تدهورت حالته الصحية وتوفي بسبب نفس هذا المرض.

فُصل من عمله وتوفي أخوه بنفس الحالة.. شاب يروي معاناته مع السمنة المفرطة

أخبار محلية
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