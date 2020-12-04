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أخبار محلية > في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات.. قصتان ملهمتان من شاب وفتاة بالمملكة في تحدي الإعاقة
04/12/2020   9:20 ص

في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات.. قصتان ملهمتان من شاب وفتاة بالمملكة في تحدي الإعاقة

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عرض شاب وفتاة بالمملكة قصتيهما في تحدي الإعاقة التي تعرّضا لها ونجاحهما في التغلب على الظروف المرضية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.   

وقال الشاب محمد العيسى، إنه تعرّض لحادث عام 2019 ودخل بعدها في غيبوبة لعدة أيام، قبل أن يُصاب بشلل تام في القدرة على الحركة أو التنفس.   

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الفريق المُعالج له أكد عدم قدرته مرة أخرى على التحرك أو التنفس دون أجهزة، مشيراً إلى أنه تحدّى الظروف وبدأ في تجربة التنفس دون أجهزة ومن ثم الحركة حتى استطاع أن يفعل ذلك، قبل أن يُراجع مدينة الأمير سلطان الطبية لاستكمال علاجه.   

بدورها أوضحت الفتاة مشاعل الزهراني، أن معاناتها كانت مع مرض “الجنف” قبل أربع سنوات، مبينةً أنه عبارة عن اعوجاج بالعمود الفقري. وفق “أخبار 24”. 

ولفتت إلى أنها خضعت لعملية جراحية ناجحة، وجرى وضع خطة للعلاج الطبيعي لها بعد العملية من أجل برنامج تقوية العضلات، مقدمة ـ وهي تبكي ـ شكرها لأسرتها وأصدقائها على وقوفهم بجانبها.   

 

في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات.. قصتان ملهمتان من شاب وفتاة بالمملكة في تحدي الإعاقة

أخبار محلية
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