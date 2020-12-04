نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. لاعبا كمال الأجسام يحذران من مفاهيم خاطئة في تلك الرياضة قد تسبب الوفاة
04/12/2020   9:22 ص

بالفيديو.. لاعبا كمال الأجسام يحذران من مفاهيم خاطئة في تلك الرياضة قد تسبب الوفاة

+ = -
833

عرض لاعبان رياضيان في كمال الأجسام، بعض المفاهيم الخاطئة التي يتبعها بعض المهتمين ببناء أجسامهم، محذرين من إهمال تناول الغذاء الجيد.   

وأوضح اللاعب يوسف الدوسري، أن أحد تلك المفاهيم هو إجراء تمارين الحديد دون وجود لياقة بدنية كافية، مشيراً إلى أن عضلة القلب تكون ضعيفة في تلك الحالة وقد يؤدي الأمر لمضاعفات صحية تصل للوفاة.   

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية، أن البعض يتجه إلى الاهتمام بالمكملات والبروتين دون تناول الغذاء الجيد، مشدداً على أن تناول تلك المكملات يجب أن يكون من خلال استشارة المختصين. وفق “أخبار 24”.   

فيما شدد لاعب كمال الأجسام سلطان الشهري، على أن التغذية والالتزام في التمرينات مع وجود مدرب جيد هو أمر أساسي في رياضة كمال الأجسام. 

 

بالفيديو.. لاعبا كمال الأجسام يحذران من مفاهيم خاطئة في تلك الرياضة قد تسبب الوفاة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885124782.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.