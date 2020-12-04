بالفيديو.. لاعبا كمال الأجسام يحذران من مفاهيم خاطئة في تلك الرياضة قد تسبب الوفاة

عرض لاعبان رياضيان في كمال الأجسام، بعض المفاهيم الخاطئة التي يتبعها بعض المهتمين ببناء أجسامهم، محذرين من إهمال تناول الغذاء الجيد.
وأوضح اللاعب يوسف الدوسري، أن أحد تلك المفاهيم هو إجراء تمارين الحديد دون وجود لياقة بدنية كافية، مشيراً إلى أن عضلة القلب تكون ضعيفة في تلك الحالة وقد يؤدي الأمر لمضاعفات صحية تصل للوفاة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية، أن البعض يتجه إلى الاهتمام بالمكملات والبروتين دون تناول الغذاء الجيد، مشدداً على أن تناول تلك المكملات يجب أن يكون من خلال استشارة المختصين. وفق “أخبار 24”.
فيما شدد لاعب كمال الأجسام سلطان الشهري، على أن التغذية والالتزام في التمرينات مع وجود مدرب جيد هو أمر أساسي في رياضة كمال الأجسام.
مفاهيم خاطئة في ممارسة رياضة كمال الأجسام قد تؤدي للوفاة.. يوضحها أبطال سعوديون#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/1rkI9fwFID
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 3, 2020
هل المكملات الغذائية يمكن أن تغني عن التغذية لبناء العضلات؟.. أبطال سعوديون يوضحون#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ihbkd8iiJP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 3, 2020