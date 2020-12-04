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أخبار محلية > الزعاق: لهذين السببين شعرنا بالدفء يوم الخميس.. وهذا موعد دخول البرد الشديد
04/12/2020   9:23 ص

الزعاق: لهذين السببين شعرنا بالدفء يوم الخميس.. وهذا موعد دخول البرد الشديد

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن يوم أمس (الخميس) كان أول أيام موسم المربعانية، مبيناً أن سبب الشعور بأجواء شبه دافئة يعود لسببين.  

وأضاف الزعاق أن السبب الأول طبيعي، فأول أجواء المربعانية تتسم بأجواء الوسم الذي يكون أغلبه معتدلاً، أما السبب الثاني فهو مناخي، حيث إن طول الأمطار يكسر حدة المربعانية، فإذا دخلت برطوبة تكون دافئة أما إن دخلت بجفاف فتكون باردة.  وفق “أخبار 24”. 

وأشار إلى أن البرد الشديد يكون منتصف المربعانية أي بعد 20 يوماً، وهو الذي يتزامن مع الانقلاب الشتوي، مضيفاً أن أواخر المربعانية وأول موسم الشبط هي أبرد أيام السنة. 

 

الزعاق: لهذين السببين شعرنا بالدفء يوم الخميس.. وهذا موعد دخول البرد الشديد

أخبار محلية
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