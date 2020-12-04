“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية وسحب ممطرة على عدة مناطق وضباب بأخرى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة، وضباب في أخرى.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة والشرقية والقصيم، تشهد أمطاراً رعدية، مبينة أن الحالة تبدأ في مكة الساعة 12 ظهراً وستستمر حتى 9 مساء، بينما تستمر حتى 8 مساء في المنطقة الشرقية، وحتى 10 مساء في القصيم.
وأشار إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها أتربة مثارة في بعض مدن المنطقة الشرقية، تستمر حتى 12 ظهراً، وفي مدن أخرى حتى 7 مساء.
وقال إن بعض مدن مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، والباحة وعسير وجازان، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وإن الحالة تبدأ في مكة عند الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى 7 مساء، أما في المناطق الأخرى فتبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى 9 مساء، بينما في جازان تستمر حتى 8 مساء.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن مدن العويقلية ورفحاء وعرعر وطريف بمنطقة الحدود الشمالية تشهد ضباباً كثيفاً يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، سيستمر حتى 9 صباحاً.