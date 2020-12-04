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أخبار المناطق > قدمت لهم أجهزة ومعدات طبية.. “صحة جازان” تنفذ نحو 3800 زيارة منزلية للمرضى
04/12/2020   9:25 ص

قدمت لهم أجهزة ومعدات طبية.. “صحة جازان” تنفذ نحو 3800 زيارة منزلية للمرضى

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قالت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة نجران، إن الفريق الطبي لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك فهد المركزي زار 3775 مريضاً في منازلهم، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضحت “صحة جازان” أن الفريق الطبي يضم كلا من طبيب وممرض وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي رعاية تنفسية وأخصائي خدمة اجتماعية، لافتة إلى أن الزيارات تضمنت 2608 زيارات فعلية، و128 زيارة “عن بعد”، و942 زيارة عبر الاتصال.

وأضافت أنه تم صرف أجهزة طبية لعدد من المرضى عبارة عن أسرّة، ومراتب هوائية وأجهزة ضغط إلكتروني، وأجهزة شفط سوائل، ومولدات أكسجين، وأجهزة لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأجهزة بخار، وكراسي متحركة، وغيرها.وفق “أخبار 24”. 

وأشارت إلى أن البرنامج قدم عدة رعايات طبية للمرضى تضمنت علاجا طبيعيا، ومتابعة الضغط والسكر، وغيارات الجروح، وتغيير أنابيب التغذية والقسطرة البولية، وتحاليل مخبرية.

قدمت لهم أجهزة ومعدات طبية.. “صحة جازان” تنفذ نحو 3800 زيارة منزلية للمرضى

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