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اخبار رياضية > الشابي: نحترم قرارات الحكم في لقاء النصر.. والأهم حصد الثلاث نقاط
04/12/2020   2:13 م

الشابي: نحترم قرارات الحكم في لقاء النصر.. والأهم حصد الثلاث نقاط

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علق المدير الفني لفريق أبها عبد الرزاق الشابي، على فوز فريقه على النصر بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الشابي عقب المباراة: “تعاملنا مع المباراة بشكل جيد ولم يقصر المدافعون بعدما آمنوا بحظوظهم في تحقيق الفوز على النصر”.

وأضاف: “النصر كان واضحًا ويركز اللعب على الكرات العرضية من الأطراف، وحاولنا نواجه هذا الأمر”.

وتابع: “تعاملنا مع المباراة ومع الحكام ونحترم قراراته، والمهم هو حصد الثلاث نقاط من فريق كبير وشيء إيجابي أن يكون لديه الثقة في تحقيق الفوز”. وفق “أخبار 24”.

الشابي: نحترم قرارات الحكم في لقاء النصر.. والأهم حصد الثلاث نقاط

اخبار رياضية
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