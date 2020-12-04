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اخبار رياضية > “الفراج” يصدم جماهير النصر: مباراة واحدة يخسرها ويصبح خارج المنافسة رسميًا
04/12/2020   2:13 م

“الفراج” يصدم جماهير النصر: مباراة واحدة يخسرها ويصبح خارج المنافسة رسميًا

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علق الإعلامي وليد الفراج على تراجع نتائج فريق النصر، بعد الخسارة أمام أبها بهدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج عبر برنامج “الدوري مع وليد”: “مش طبيعي وجود النصر في هذا المركز وأمر ليس جيدًا”.

وأضاف: “القضية أن وجوده في المقدمة يعطي قوة فنية للدوري وعناصر كثيرة تصب لمصلحة الدوري في ظل وجود النصر في حالة طيبة”.

وتابع:” 6جولات تخسر 5 منها فأنت لديك مشكلة، 5 هزائم خسر النصر 15 نقطة باقٍ مباراة واحدة يخسرها ويصبح خارج المنافسة رسميًا على الدوري”. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “لا يمكن للنصر أن يكمل 24 جولة بدون خسارة أو تعادل، سيواجه ضغطًا كبيرًا، وأتمنى الوصول لحل وهذا المكان لا يليق بتاريخ وقيمة وشعبية النصر”.

“الفراج” يصدم جماهير النصر: مباراة واحدة يخسرها ويصبح خارج المنافسة رسميًا

اخبار رياضية
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