وكيل سعيد المولد يُعلن انتهاء قضية اللاعب لدى”فيفا”

تحدث وكيل أعمال سعيد المولد لاعب الأهلي فهر طيب، عن انتهاء أزمة قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن تغريم اللاعب مبلغ قدره مليون ريال لنادي الاتحاد.
وكتب فهر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الحمدلله تم اليوم سداد مبلغ مليون ريال قيمة حكم الفيفا في قضية سعيد المولد بعد أن كانت الدعوي ضدنا بمبلغ 26 مليون وبدون اي ايقاف اشكر اللاعب الرجل في كل مواقفه في هذه القضية وعلى التضحيات الكبيرة التي قدمها، مبروك يا وحش”.
وأضاف:” بعد أن كانت المطالبة بتعويض 26 مليون ريال تم خفضها إلى مليون ريال فقط أحب أشكر المحامي السويسري العريق القاضي السابق في الفيفا السيد مونتانيري على كل ما بذله معنا في هذه القضية التي انتصر فيها الحق على جميع من وقفوا ضد اللاعب منذ أول يوم من مسؤولين ومحاميين اتضح أنهم لا يفقهون شي”. وفق “أخبار 24”.
وفي وقت سابق، تلقى اللاعب انذارا من فيفا يوم 7 مايو الماضي يلزمه وفارنزي بدفع 270 ألف دولار أي حوالي مليون و18 ألف ريال سعودي إلى الاتحاد، تعويضاً عن انتقاله إلى فارنزي البرتغالي قبل 5 سنوات.