بالفيديو.. رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف في الجولة

اختارت رابطة دوري المحترفين، مساء اليوم الخميس، أجمل ثلاثة أهداف في الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقع الاختيار على هدف لاعب الأهلي عمر السومة أمام الفيصلي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف.
وتواجد ضمن الأهداف الثلاثة هدف لاعب الشباب نواف العابد أمام ضمك، كما اختير هدف لاعب الهلال سالم الدوسري أمام الفتح.
الفريق الفني في @SPL يختار أجمل 3 أهداف في الجولة السادسة. 🤩👏⬇️
عـمر الـسـومــة. ⚡️
نـواف الـعـابــد. 🚀
سالم الدوسري. 🌪 pic.twitter.com/uJxK7BjZpE
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 3, 2020
وفق “أخبار 24”.