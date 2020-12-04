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اخبار رياضية > بالفيديو.. رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف في الجولة
04/12/2020   2:13 م

بالفيديو.. رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف في الجولة

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اختارت رابطة دوري المحترفين، مساء اليوم الخميس، أجمل ثلاثة أهداف في الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع الاختيار على هدف لاعب الأهلي عمر السومة أمام الفيصلي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف.

وتواجد ضمن الأهداف الثلاثة هدف لاعب الشباب نواف العابد أمام ضمك، كما اختير هدف لاعب الهلال سالم الدوسري أمام الفتح.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف في الجولة

اخبار رياضية
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