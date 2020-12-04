حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا على منافسه الفتح، مساء الخميس، بنتيجة 3 أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت الدقيقة السادسة تسجيل فريق الفتح هدفًا عن طريق ساسا جوانوفيتش لكن بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو الغى الهدف.
وسجل الهلال هدف التقدم في الدقيقة 31 عن طريق المهاجم السوري عمر خربين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأزرق بهدف دون رد.
وفي الدقيقة 42 سجل سالم الدوسري هدفًا في شباك الفتح، لكن بعد الرجوع لتقنية الـ VAR ألغي الهدف لتسمر النتيجة بتقدم الفريق الأزرق بهدف.
ومع بداية الشوط الثاني تمكن سالم الدوسري من إحراز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 46، ليعوض الهدف الذي لم يحتسب له في الشوط الأول.
واختتم أهداف الهلال اللاعب كنو الذي سجل هدفا ثالثا في الدقيقة 52.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة لينفرد بصدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط.
وفق “أخبار 24”.