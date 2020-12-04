ستحتضن 14 ألف موظف.. “شركة البحر الأحمر” توقع عقداً لإنشاء مبانٍ سكنية بمدينة الموظفين

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، أكبر عقود البناء والتصميم مع “شركة الكفاح للمقاولات” لإنشاء 40 مبنى سكنيًّا، في مدينة الموظفين بمشروع البحر الأحمر.
وأبانت أن المدينة ستحتضن نحو 14 ألف موظف سيعملون في الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى منها بحلول الربع الرابع من عام 2022، لافتة إلى أن المباني السكنية تتألف من وحدات سكنية فردية ومزدوجة في مدينة الموظفين.
وقالت إن مدينة الموظفين التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع تشتمل على: مكاتب إدارية، ووحدات سكنية وفندق يضم 144 غرفة ومجموعة كبيرة من المرافق التجارية والترفيهية مثل المستشفيات والمدارس والنوادي الرياضية والمطاعم.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، أنه سيتم تجهيز الألواح الخرسانية مسبقة الصنع في المصنع الذي أسسته شركة الكفاح للمقاولات حول نطاق المشروع، ثم ستنقل تلك الألواح للمواقع المحددة لها في وجهة المشروع، ليتم تركيبها هناك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذا سيوفر العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويقلل من الانبعاثات الكربونية في موقع المشروع عبر الاستغناء عما يقارب 10 ملايين كلم من التنقلات، والذي سيقلل بدوره من الانبعاثات الكربونية بمعدل 10 آلاف طن.