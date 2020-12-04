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أخبار محلية > بالفيديو.. هل يجوز للرجل مراجعة زوجته بعد مضي 6 أشهر على طلاقهما؟ “المطلق” يُجيب
04/12/2020   2:19 م

بالفيديو.. هل يجوز للرجل مراجعة زوجته بعد مضي 6 أشهر على طلاقهما؟ “المطلق” يُجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم مراجعة الرجل لزوجته بعد مضي 6 أشهر على طلاقهما.

وأكد، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أنه يحق للرجل مراجعة زوجته بعقد جديد إذا لم تكن حاملا، لأن عدة الطلاق في هذه الحالة تكون قد انتهت.

وأضاف أن المرأة إذا كانت حاملا فيمكن للزوج أن يراجعها دون عقد جديد حتى وإذا كان مضى على الطلاق 6 أشهر.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يجوز للرجل مراجعة زوجته بعد مضي 6 أشهر على طلاقهما؟ “المطلق” يُجيب

أخبار محلية
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