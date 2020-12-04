عمره 347 عامًا.. تعرف على تاريخ أقدم المساجد التاريخية بجدة

استعرضت دارة الملك عبد العزيز، جانباً من أبرز المعلومات التاريخية حول مسجد المعمار بحي البلد بجدة التاريخية.
وأوضح مدير مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع للدارة، عبد الله المنسي، أن المسجد يعد من المساجد القديمة، كما أنه من أبرز المعالم الأثرية التي لا تزال على حالها في مدينة جدة منذ تاريخ إنشائه عام 1095هـ.
الجدير بالذكر أن المسجد يقع عند مدخل الطريق المؤدي إلى سوق “العلوي”، وهو السوق الفاصل بين حارتي “المظلوم” و”اليمن”.
#فيديو الدارة |📺
عمره(٣٤٧) عامًا،من أبرز المعالم العمرانية القديمة في”جدة التاريخية”. لقطات توثيقية ومعلومات تاريخية لمسجد المعمار أعدها الفريق التوثيقي الميداني لمركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة العربية السعودية التابع
لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/HDXojcsqSx
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 4, 2020
وفق “أخبار 24”.