مبتعثة من جامعة الجوف تسجل ابتكاراً في مكتب براءات الاختراع الأسترالي

حققت مبتعثة من جامعة الجوف لدرجة الدكتوراه من قسم الكيمياء بكلية العلوم والآداب بالقريات، إنجازاً بتسجيل ابتكار في مكتب براءات الاختراع الأسترالية.
وأوضحت المبتعثة إلى جامعة ريميت الأسترالية ابتسام العنزي أن الابتكار يتمثل في “تحضير مستشعر غاز الهيدروجين باستخدام كيمياء النانو”، مبينة أنه يمكن أن يستخدم في الكشف عن أمراض الجهاز الهضمي عن طريق التنفس.
وأبانت أن العملية تتم من خلال قياس نسبة الهيدروجين بالتنفس دون الحاجة الى أجهزة معقدة أو عينات مخبرية أو مختصين للقيام به فهي تعتبر خدمة ذاتية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يتميز بعدة تطبيقات صناعية تستخدم في المحركات التي تعمل عن طريق الطاقة الناتجة من الهيدروجين بدلاً من الوقود، وأيضاً للكشف عن تسرب غاز الهيدروجين، إضافة إلى أنه أكثر أماناً وأرخص في التشغيل من مجسات الهيدروجين التجارية.