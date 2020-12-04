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أخبار محلية > “أرامكو”: عودة إمدادات المشتقات البترولية في جازان بشكلٍ طبيعي وكامل بعد العطل الفني
04/12/2020   7:28 م

“أرامكو”: عودة إمدادات المشتقات البترولية في جازان بشكلٍ طبيعي وكامل بعد العطل الفني

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أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم (الجمعة)، عن إعادة محطة التوزيع في جازان إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.

وكانت أرامكو أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن وجود عطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية ما تسبب في نقص ببعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

ووجّه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن تعمل وزارة الطاقة مع الشركة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في جازان. وفق “أخبار 24”.

“أرامكو”: عودة إمدادات المشتقات البترولية في جازان بشكلٍ طبيعي وكامل بعد العطل الفني

أخبار محلية
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