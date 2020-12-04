ضبط المسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بإحدى قاعات الأفراح في محافظة رفحاء

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم (الجمعة)، عن تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بإحدى قاعات الأفراح في محافظة رفحاء.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد متعب الخميس، أن إجراءات التقصي والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه يجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق الداعي وصاحب المنشأة، وكل من حضر.