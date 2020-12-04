وزير الخارجية: المملكة تتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة وملتزمة بالحل السياسي في اليمن

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة منفتحة للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة لحل مشكلات الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الرياض ملتزمة بالحل السياسي في اليمن.
وقال خلال مشاركته في منتدى البحر المتوسط، إن إيران مستمرة في تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة، مؤكدًا أن المملكة تحرص دومًا على تحقيق الحل السياسي في اليمن بينما يرفض الحوثيون ذلك.
وأشار إلى أن المملكة من أقل الدول في العالم تأثرًا بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن دول مجموعة العشرين حرصت على توزيع لقاحات كورونا بشكل عادل. وفق “أخبار 24”.