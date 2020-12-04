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أخبار محلية > بالفيديو.. محلل بـ “الأرصاد”: انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الأحد.. وهذه معدلاتها
04/12/2020   7:29 م

بالفيديو.. محلل بـ “الأرصاد”: انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الأحد.. وهذه معدلاتها

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كشف المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع، خلال حديثه في برنامج “في أسبوع” على قناة “MBC”، هطول أمطار تتراوح بين غزيرة ومتوسطة على مرتفعات جازان وسواحل عسير والباحة، مشيرًا إلى أن الشتاء فعليًا يبدأ في 21 من ديسمبر الجاري.

وأكد أنه ابتداء من يوم الأحد قد نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة الصغرى والعظمى، بحيث تتراوح من 3 إلى 7 درجات مئوية، ويمتد يوم الاثنين إلى منطقة الرياض والشرقية والقصيم، مشيرًا إلى أن معظم المناطق الشمالية قد تعاني حالة ضبابية كثيفة، ما قد يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. محلل بـ “الأرصاد”: انخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الأحد.. وهذه معدلاتها

أخبار محلية
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