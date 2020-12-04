استشاري أمراض معدية: لا توجد موجة ثانية لفيروس كورونا.. وهذا سبب ارتفاع الإصابات في أوروبا وأمريكا (فيديو)

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل، أنه لا يوجد ما يُسمى بموجة ثانية لفيروس كورونا، مؤكداً أن ما يحدث من ارتفاع حالات الإصابة في بعض الدول سببه عدم الالتزام بالطرق الوقائية والتساهل في الحركة المجتمعية.
وأكد، عبر حديثه لبرنامج “سؤال مباشر” على “العربية”، أن السبب في ارتفاع الحالات في أوربا وأمريكا التساهل في فترات الصيف وفتح السياحة للزوار، مشيراً إلى أن الوضع في المملكة مستقر، وهذا يعود للالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة.
وأبان أن فيروس كورونا لا يتأثر كثيراً بحالة الطقس سواءً شتاء أو صيفاً، لافتاً إلى أن الفيروس يتأثر بالنشاطات الاجتماعية من تقارب وتفاعل والتراخي في الإجراءات الوقائية منه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الفيروس جرى تسييسه أكثر من اللازم بسبب التبعات الاقتصادية التي نجمت عنه، مشيراً إلى أن التركيز الإعلامي الكبير أثر على الحركة المجتمعية في جميع دول العالم.
مباشر | الدكتور عبد الله الحقيل للعربية: لا يوجد موجة ثانية من #كورونا#سؤال_مباشر@khalid76
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— العربية برامج (@AlArabiya_shows) December 4, 2020