القبض على 4 مقيمين تخصصوا في تهريب العاملات المنزليات وإيوائهن بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 مقيمين من الجنسية السورية، بعد تورطهم في تهريب العاملات المنزليات وإيوائهن في وحدة سكنية شرق الرياض.
وأكد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 4 مقيمين في العقدين الثالث والرابع من أعمارهم، تورطوا في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم شركة وهمية للاستقدام لتوفير العمالة المنزلية.
وأشار إلى أنه تم العثور على 7 عاملات منزليات من جنسيات مختلفة في المقر المعد لإقامتهن، بالإضافة إلى عدد من الوثائق ورخص الإقامة ومبالغ مالية. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أشارت إلى تورطهم في قضايا بذات السلوك الإجرامي في عددٍ من المناطق، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.