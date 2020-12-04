بهدف الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي.. “الزكاة والدخل” تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الجمعة)، موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، والتي تُعرف بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، إضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، وتهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري.
وأكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م. وفق “أخبار 24”.
ودعت جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.