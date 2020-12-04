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أخبار محلية > بعد السماح لها بالطيران مجدداً.. شاهد ما حدث في أول رحلة على متن طائرة “بوينج ماكس 737”
04/12/2020   9:49 م

بعد السماح لها بالطيران مجدداً.. شاهد ما حدث في أول رحلة على متن طائرة “بوينج ماكس 737”

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أنهت طائرة شركة “بوينج” الأمريكية من طراز “ماكس 737” حالة حظر الطيران التي منعتها من التحليق لمدة 20 شهرا بعد تكرار حوادث أودت بحياة عدد كبير من ركابها.

وأجرت الطائرة أول تجربة فعلية لنقل الركاب بعد السماح لهذا النموذج من طائرات الشركة الأمريكية بالعودة للعمل مجددًا.

وبلغ عدد الركاب الذين كانوا على متن أول رحلة بعد الإيقاف 87 راكبًا، معظمهم من الصحفيين، وكانوا يتساءلون عما إذا كانت الطائرة ستصل بهم إلى وجهتهم سالمين من عدمه. وفق “أخبار 24”.

بعد السماح لها بالطيران مجدداً.. شاهد ما حدث في أول رحلة على متن طائرة “بوينج ماكس 737”

أخبار محلية
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