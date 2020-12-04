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04/12/2020   9:51 م

الثانية عالمياً.. أول دولة عربية تقر استخدام لقاح “فايزر”

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أعلنت دولة البحرين، اليوم الجمعة، أنها سمحت باستخدام لقاح “فايزر – بيونتك” للوقاية من فيروس كورونا المستجد في حالات الاستخدام الطارئ، لتكون بذلك أول دولة عربية تقر اللقاح والثانية عالميًا.

ووافقت الهيئة البحرينية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ للقاح، مؤكدة أنه سيكون متاحًا أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات الفيروس، سواء من كبار السن أو أصحاب الأمراض الزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن القرار باستخدام اللقاح اعتمد على دراسة قامت بها الهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة البحرينية، وفي ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة الأمريكية حول نتائج اللقاح. وفق “أخبار 24”.

الثانية عالمياً.. أول دولة عربية تقر استخدام لقاح “فايزر”

أخبار المناطق, طب وتداوي
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