صدرت الموافقة الكريمة، اليوم (الجمعة)، على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لمدة ثلاث سنوات.
وضم المجلس كلاً من الدكتور نبيل العامودي رئيساً، والدكتور أحمد الشعيبي نائباً للرئيس، والدكتور عبد العزيز المانع عضواً، والدكتور عبد الله العبد القادر عضواً، الدكتور عبد الله الربيش رئيس الجامعة عضواً، والدكتور سهل عبد الجواد عضواً، والأستاذ عصام المهيدب عضواً، والأستاذة العنود الرماح عضواً، والدكتور عادل العفالق عضواً، الدكتورة نهاد العمير عضواً، والدكتور غازي العتيبي عضواً.
وكان نظام الجامعات الجديد قد نصّ على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من 11 عضواً، منهم 4 من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، و3 من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، إضافة إلى رئيس الجامعة، و3 أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة.
ويأتي تشكيل مجلس أمناء جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الثاني؛ بعد صدور الموافقة الكريمة على تسمية أعضاء مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز.
وفق “أخبار 24”.