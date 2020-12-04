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أخبار محلية > بالفيديو.. نزار باهبري يستعرض الاستعدادات لوصول لقاح كورونا للمملكة
04/12/2020   9:52 م

بالفيديو.. نزار باهبري يستعرض الاستعدادات لوصول لقاح كورونا للمملكة

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استعرض استشاري الأمراض المعدية، نزار باهبري، الاستعدادات اللازمة لوصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.

وأكد أن اللقاح سيصل في حافظات مبردة تصل درجات الحرارة فيها إلى 80 تحت الصفر، كما شدد على أهمية تقنية الثلج الجاف في نقل اللقاح.

وأشار إلى أهمية الاحتفاظ باللقاح عند هذه الدرجة من البرودة خلال كافة مراحل نقله، وذلك من أجل الاحتفاظ بفعاليته كاملة حتى الوصول لمن سيُحقن به. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن اللقاحات تُعتمد بواسطة لجنة وطنية تضم 20 طبيبًا، وسيكون لهم الكلمة الفاصلة من الناحية العلمية في إعطائها للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أنهم حريصون على التأكد من فعالية اللقاحات قبل إقرارها.

بالفيديو.. نزار باهبري يستعرض الاستعدادات لوصول لقاح كورونا للمملكة

أخبار محلية
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