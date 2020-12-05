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أخبار المناطق > جدة: فريق طبي ينجح في استئصال ورم وزنه نحو 7.5 كلجم من بطن مريضة
05/12/2020   7:14 ص

جدة: فريق طبي ينجح في استئصال ورم وزنه نحو 7.5 كلجم من بطن مريضة

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تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة من استئصال ورم “ساركومي” يزن أكثر من 7 كيلو جرامات، من بطن مريضة في العقد الخامس من عمرها.

وأجريت العملية بقيادة الدكتور سعد آل عواض استشاري جراحة الغدد والأورام، والذي أوضح أن المريضة كانت تعاني من نزيف ومشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.

وأضاف الدكتور آل عواض، بأنه أُجريت الجراحة واستئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلو و385 جراماً، لافتا إلى أن المريضة حالتها الصحية مستقرة، مثمناً دور الكادر الطبي المشارك في العملية الذي كان له الدور الأكبر في نجاحها. وفق “أخبار 24”.

جدة: فريق طبي ينجح في استئصال ورم وزنه نحو 7.5 كلجم من بطن مريضة

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