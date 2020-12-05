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أخبار محلية > من المناهج إلى الوجبات المدرسية.. متحف يجمع أدوات التعليم قديماً وهذا مطلب مؤسسه (فيديو)
05/12/2020   7:14 ص

من المناهج إلى الوجبات المدرسية.. متحف يجمع أدوات التعليم قديماً وهذا مطلب مؤسسه (فيديو)

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استعرض مؤسس متحف قديم التعليم، علي المبيريك، محتويات المتحف الخاص بالأدوات التعليمية التاريخية، والتي تعود إلى أكثر من 100 عام.

وأوضح، خلال حديثه في لقاء على قناة السعودية، أن المتحف أُنشئ قبل 6 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم تجميع محتوياته على مدى 20 عامًا. 

وأكد أن المتحف يحتوي على أكثر من 4 آلاف قطعة و32 قسما تتعلق جميعها بالتعليم، مشيرًا إلى أن المتحف يجمع المواد التي يعود تاريخها إلى عهد الملك المؤسس، وتحديدًا وقت إنشاء مديرية التعليم في المملكة عام 1344. 

وأبان أن المتحف يحتوي على دفاتر لصور الملوك والأمراء، بالإضافة إلى المناهج التعليمية وصور للأقلام والفصول والاختبارات ووجبات التغذية والأنشطة المدرسية وغيرها من الأقسام التي توثق الأدوات التعليمية القديمة.  وفق “أخبار 24”.

وكشف المبيريك أنه أقام المتحف في بيته، مناشدًا تخصيص مقر لعرض محتويات هذا المتحف، وذلك لإتاحة فرصة أكبر لإفادة الطلاب الذين يرغبون في مشاهدة محتوياته. 

 

من المناهج إلى الوجبات المدرسية.. متحف يجمع أدوات التعليم قديماً وهذا مطلب مؤسسه (فيديو)

أخبار محلية
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