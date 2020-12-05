من المناهج إلى الوجبات المدرسية.. متحف يجمع أدوات التعليم قديماً وهذا مطلب مؤسسه (فيديو)

استعرض مؤسس متحف قديم التعليم، علي المبيريك، محتويات المتحف الخاص بالأدوات التعليمية التاريخية، والتي تعود إلى أكثر من 100 عام.
وأوضح، خلال حديثه في لقاء على قناة السعودية، أن المتحف أُنشئ قبل 6 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم تجميع محتوياته على مدى 20 عامًا.
وأكد أن المتحف يحتوي على أكثر من 4 آلاف قطعة و32 قسما تتعلق جميعها بالتعليم، مشيرًا إلى أن المتحف يجمع المواد التي يعود تاريخها إلى عهد الملك المؤسس، وتحديدًا وقت إنشاء مديرية التعليم في المملكة عام 1344.
وأبان أن المتحف يحتوي على دفاتر لصور الملوك والأمراء، بالإضافة إلى المناهج التعليمية وصور للأقلام والفصول والاختبارات ووجبات التغذية والأنشطة المدرسية وغيرها من الأقسام التي توثق الأدوات التعليمية القديمة. وفق “أخبار 24”.
وكشف المبيريك أنه أقام المتحف في بيته، مناشدًا تخصيص مقر لعرض محتويات هذا المتحف، وذلك لإتاحة فرصة أكبر لإفادة الطلاب الذين يرغبون في مشاهدة محتوياته.
#أخبار_السعودية | متحف قديم التعليم.. أدوات التعليم منذ عقود تحت سقف واحد.
مراسل #السعودية ولقاء مع أ. علي المبيريك – مؤسس متحف قديم التعليم: المتحف استغرق 20 عام لتجميع للأدوات.
#قناة_السعودية pic.twitter.com/t02TS81G0g
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 4, 2020