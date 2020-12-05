ظاهرة فلكية فريدة بتساقط زخات من الشهب نحو الأرض بعد أيام

كشف رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف الدكتور شرف السفياني، عن حدوث ظاهرة فلكية فريدة فجر يوم (الإثنين) الموافق 14 ديسمبر من خلال تساقط أعداد كبيرة لـ “زخات” من الشهب نحو الأرض.
وأوضح السفياني أن تلك الزخات المتساقطة تصل أعدادها إلى ما يقارب 120 شهاباً أثناء ذروتها، منوهاً وفقاً لـ”سبق”، إلى أن ذلك يعود لمخلفات المذنب الشهير “فيثون” الذي تم اكتشافه عام 1983.
ولفت إلى أن الأرض تجذب تلك الفتات والمخلفات التي تحترق في الغلاف الجوي لتحدث عاصفة كبيرة من الشهب، مبيناً أن الجمعية ستتيح للراغبين رصد هذه الظاهرة من مدينة الطائف.