الأهلي يسعى لمزاحمة الكبار في صدارة الدوري

يعود دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لاستئناف مبارياته بخوض 3 لقاءات بالجولة السابعة حيث يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على ضمك، ويستقبل الباطن فريق التعاون، بينما يستضيف الفيصلي نظيره العين.
ويصطدم الأهلي بضمك، حيث يسعى الأول للعودة بنقاط المباراة من أجل مزاحمة الهلال المتصدر بـ16 نقطة، حيث يحل في المركز الثالث بـ13 نقطة، بينما يأمل ضمك في تحقيق أول انتصار في الدوري، بعد سلسلة هزائم آخرها أمام الشباب.
وفي نفس الجولة، يواجه الباطن نظيره التعاون على أمل العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الرابعة، إذ خسر الفريق الشمالي الجولة الماضية أمام الوحدة 2-3، وتعادل مع القادسية قبلها بنتيجة 2-2.
ويواجه الفيصلي نظيره العين، حيث سيكون الأول مطالباً بتعويض خسارته من الأهلي 1-2 في الجولة الماضية، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه منذ الجولة الثالثة. وفق “أخبار 24”.
وعلى الجانل الأخر، يدخل العين إلى ملعب المباراة منتشياً بفوزين حققهما في الجولتين الماضيتين، على ضمك والرائد توالياً، ساعدته في مغادرة المركز الأخير والقفز إلى المكرز الثالث عشر.