الحارثي يوجه نصيحة لـ “عبدالغني ” في مهمته مع النصر

وجه مهاجم النصر السابق سعد الحارثي، نصيحة للمدير التنفيذي الجديد للفريق الأصفر حسين عبدالغني، مؤكداً قدرته على النجاح في مهمته كما كان ناجحاً كلاعب.
وأكد الحارثي لـ “الرياضية” أن نجاح عبدالغني في خلافة الحلافي يتوقف على الدور الذي كان يقوم به الحلافي، فإذا كان دوره فنياً حول تقييم أداء اللاعبين واستقطاب اللاعبين، فحسين عبدالغني مؤهل لخلافته.
وأوضح، أن المنصب الذي يتقلده عبدالغني حالياً لا يتطلب وجود مدير كرة للفريق فالخبرة التي يتمتع بها تجعله قادر على القيام بكافة الأدوار الإدارية المطلوبة من واقع منصبه.
وطالب الحارثي ببقاء البرتغالي روي فيتوريا مدرباً لفريق النصر خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعيين مدربين من أبناء النادي في الجهاز الفني لمساعدته.