ماجد عبدالله يوجه رسالة للاعبي النصر

أعلن لاعب نادي النصر السابق، ماجد عبدالله، ثقته في لاعبي نادي النصر، واصفاً إياهم بالأفضل في الدوري.
وغرد ماجد عبدالله، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم (الجمعة):”رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا ولديكم استطاعة أن تبدعو في الملعب مرة أخرى”.
وأتم لاعب النصر السابق، تغريدته بـ:”أنا متأكد أنكم قادرين على العودة إلى الانتصارات فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم”.
رسالتي إلى لاعبي العالمي
أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا ولديكم استطاعة أن تبدعو في الملعب مرة أخرى
أنا متأكد أنكم قادرين على العودة إلى الانتصارات فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم
— ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) December 4, 2020
وفق “أخبار 24”.