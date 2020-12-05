أهدى نادي الصقور السعودي، طفلة من زوار مهرجان الملك عبدالعزيز صقراً يحمل نفس اسمها “شيهانة”، وذلك بعدما نجحت في إطلاق أحد الصقور.
وأوضحت الطفلة شيهانة، أن والدها هو من علمها إطلاق صقرهم الذي يحمل الاسم “شلوى” خلال الرحلات البرية، مؤكدة أنها تطمح إلى تحقيق المركز الأول خلال مشاركتها في المهرجان.
وكان مهرجان الملك عبدالعزيز قد خصص شوطاً لصغار السن المهتمين بهواية الصقور في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، باسم (صقار المستقبل)، بجوائز نقدية قيمتها 50 ألف ريال، توزع على 10 فائزين. وفق “أخبار 24”.
ودعا نادي الصقور السعودي، الصقارين الصغار الذين لم يبلغوا 15 عاماً للتسجيل في الشوط، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل ضمن الأشواط النهائية للمسابقة، لفئة القرناس، وحدد أربع فئات يسمح بمشاركتها هي: حر قرناس، شاهين قرناس، قرموشة جير قرناس، وجير تبع قرناس.
#شيهانه استاهلها الصقر .. وكبر جموحها ماتعثّر بصغر سنها#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور3#إرث_يتجدد pic.twitter.com/J7RR8rYrnw
— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) December 4, 2020