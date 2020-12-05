شاركت المملكة اليوم (السبت) المجتمع الدولي الاحتفاء بـ “اليوم العالمي للتطوع”، تعزيزاً لقيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن مشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع في 150 فعالية ضمن الأنشطة التطوعية في القطاع البلدي، بمشاركة 17 أمانة، شملت، نظافة المدن، وتشجير وتنسيق الحدائق، ومعالجة التشوهات البصرية، والتوعية بالإجراءات الاحترازية.
فيما أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إطلاق 5 مبادرات على مستوى مناطق المملكة ضمن “يوم التطوع السعودي 2020” بالتعاون مع عدد من الوزارات.
وأبانت أن المبادرات تمثلت في: “مبادرة التوعية الصحية” بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة ترميم وإعادة تهيئة المساكن والمباني بالتعاون مع وزارة الإسكان وتشمل المهام ترميم منازل الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وإعادة طلاء الجدران والتشوهات البصرية في الأماكن العامة والمدارس والمساجد.
إلى جانب مبادرة التشجير والإسهام في زيادة البيئات الزراعية والخضراء في المملكة، بالشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، و”مبادرة التنظيف” وتستهدف مختلف البيئات الطبيعية في المملكة، والمساجد، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لمبادرة تنظيف أعماق البحار لحماية الكائنات الحية.
وفق “أخبار 24”.