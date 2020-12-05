أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت) على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة، عدداً من وزراء الخارجية الدول الشقيقة والصديقة.
وبحث الوزير مع نظرائه العلاقات الثنائية بين المملكة ودولهم، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وشملت اللقاءات وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين.
كما التقى بوزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-هوا، ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.
وفق “أخبار 24”.