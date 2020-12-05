‏"المياه الوطنية": بدء تشغيل محطة صرف "رابغ" بتكلفة تجاوزت 110 ‏ملايين ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة بتكلفة قاربت 110 ملايين ريال، وذلك لاستقبال صهاريج نقل مياه الصرف الصحي من جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأوضح رئيس القطاع الغربي بالشركة، المهندس محمد الغامدي أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 15 ألف م3 يوميًا، وتخدم أكثر من 75 ألف مستفيد.
وأبان أن المشروع يأتي ضمن أهداف الشركة لحماية البيئة من التلوث، ورفع الضرر البيئي عن سكان المحافظة، لافتًا إلى أن المحطة تعمل بطريقة حديثة وآمنة بيئيًا وفقًا لمواصفاتها التصميمة التي تعتمد على المعالجة الثلاثية.
وفق “أخبار 24”.