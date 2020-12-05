أعلنت شركة المياه الوطنية بدء تشغيل مشروع محطة معالجة ‏الصرف الصحي بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة بتكلفة ‏قاربت 110 ملايين ريال، وذلك لاستقبال صهاريج نقل مياه ‏الصرف الصحي من جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها‎.‎

وأوضح رئيس القطاع الغربي بالشركة، المهندس محمد ‏الغامدي أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 15 ألف م3 يوميًا، وتخدم ‏أكثر من 75 ألف مستفيد‎.‎

وأبان أن المشروع يأتي ضمن أهداف الشركة لحماية البيئة من ‏التلوث، ورفع الضرر البيئي عن سكان المحافظة، لافتًا إلى أن ‏المحطة تعمل بطريقة حديثة وآمنة بيئيًا وفقًا لمواصفاتها ‏التصميمة التي تعتمد على المعالجة الثلاثية.‏

‏"المياه الوطنية": بدء تشغيل محطة صرف "رابغ" بتكلفة تجاوزت 110 ‏ملايين ريال

وفق “أخبار 24”.